Marchas HOY 21 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 21 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Comunidad Universitaria en Lucha marchará de la Glorieta de los Insurgentes a un destino por definir en la Marcha del Silencio, por la exigencia de un encuentro público con autoridades de la Secretaría de Educación Pública.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Nueva Central de Trabajadores se concentrará en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, en la “II Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores”.

Iztacalco

12:30 Horas. El Comité de Estudiantes Organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 'Erasmo Castellanos Quinto', se concentrará en la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 'Erasmo Castellanos Quinto' en Av. Río Churubusco No. 1418, Col. Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco. Realizarán un mitin para exigir a las autoridades escolares el cumplimiento de su pliego petitorio.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

20:45 Horas. ‘FreeBikesnva’ rodarán de Parque Revolución, en Clavelinas y Juan Sarabia s/n, Col. Nueva Santa María con destino al Cárcamo de Dolores, en Av. Rodolfo Neri Vela, Col. Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

