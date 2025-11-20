"No Habrá Paso a Nadie": Transportistas y Campesinos Detallan Acciones de Megabloqueo del Lunes
N+
Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano detalla las acciones que realizarán el lunes como parte una nueva jornada de movilizaciones
COMPARTE:
Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), conformado por agrupaciones de campesinos y transportistas, reiteraron que este lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo nacional con cierre total de carreteras.
En conferencia de prensa, los líderes del frente campesino y transportista detallaron las acciones que realizarán el lunes como parte de esta nueva jornada de movilizaciones para exigir un freno a la inseguridad y la extorsión.
Noticia relacionada: Un Cuarto Microsismo Sacude Naucalpan, Edomex, Hoy Jueves 20 de Noviembre 2025
"Le pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso", dijeron los integrantes del frente que agrupa al Movimiento Agrario Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
¿Cuáles son las demandas de los campesinos y transportistas?
Los trabajadores del campo y del transporte piden a las autoridades acciones para frenar la inseguridad y la extorsión, dos de las principales problemáticas que aquejan a estos sectores productivos.
También piden la emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El FNRCM asegura que hasta el momento el gobierno, en sus tres niveles, no ha dado solución a ninguna de sus demandas, por lo que este lunes endurecerán sus acciones para exigir una mesa de diálogo.
¿Qué acciones emprenderán los campesinos y transportistas como parte del paro nacional?
Concientes del riesgo que conlleva para su movimiento realizar un paro a nivel nacional, los trabajadores reiteraron su intención de movilizarse el próximo lunes.
Como parte de la alianza campesino-transportista, el 24 de noviembre el FNRCM realizará las siguientes acciones:
- Toma total y cierre de carreteras del país.
- Toma de complejos industriales.
- Toma de las auduanas de la fronetera norte.
Piden a la población "no salir de sus casas"
Los trabajadores del campo y transporte pidieron a la población ser solidarios con su movimiento, a la par en que advirtieron que el próximo lunes se va a compliar el tránsito por las carreteras del país.
"Le pedimos que sean solidarios con nuestro movimiento y que si pueden no salir de sus casas o de viaje, no lo hagan, para evitar conflictos", señalaron.
Vamos a cerrar en su totalidad las carreteras, no habrá tránsito para nadie
Historias recomendadas:
- Miguel Herrera Deja de Ser Técnico de Costa Rica Luego del Fracaso en Eliminatoria Mundialista
- ‘El Sueño’ de Frida Kahlo Se Convierte en la Obra Subastada Más Cara Realizada por Una Mujer
AMP