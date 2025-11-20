"No Habrá Paso a Nadie": Transportistas y Campesinos Detallan Acciones de Megabloqueo del Lunes

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), conformado por agrupaciones de campesinos y transportistas, reiteraron que este lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo nacional con cierre total de carreteras.

En conferencia de prensa, los líderes del frente campesino y transportista detallaron las acciones que realizarán el lunes como parte de esta nueva jornada de movilizaciones para exigir un freno a la inseguridad y la extorsión.

Noticia relacionada: Un Cuarto Microsismo Sacude Naucalpan, Edomex, Hoy Jueves 20 de Noviembre 2025

"Le pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso", dijeron los integrantes del frente que agrupa al Movimiento Agrario Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

¿Cuáles son las demandas de los campesinos y transportistas?

Los trabajadores del campo y del transporte piden a las autoridades acciones para frenar la inseguridad y la extorsión, dos de las principales problemáticas que aquejan a estos sectores productivos.

También piden la emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El FNRCM asegura que hasta el momento el gobierno, en sus tres niveles, no ha dado solución a ninguna de sus demandas, por lo que este lunes endurecerán sus acciones para exigir una mesa de diálogo.

¿Qué acciones emprenderán los campesinos y transportistas como parte del paro nacional?

Concientes del riesgo que conlleva para su movimiento realizar un paro a nivel nacional, los trabajadores reiteraron su intención de movilizarse el próximo lunes.

Como parte de la alianza campesino-transportista, el 24 de noviembre el FNRCM realizará las siguientes acciones:

Toma total y cierre de carreteras del país. Toma de complejos industriales. Toma de las auduanas de la fronetera norte.

Piden a la población "no salir de sus casas"

Los trabajadores del campo y transporte pidieron a la población ser solidarios con su movimiento, a la par en que advirtieron que el próximo lunes se va a compliar el tránsito por las carreteras del país.

"Le pedimos que sean solidarios con nuestro movimiento y que si pueden no salir de sus casas o de viaje, no lo hagan, para evitar conflictos", señalaron.

Vamos a cerrar en su totalidad las carreteras, no habrá tránsito para nadie

Historias recomendadas:

AMP