Realizan Marcha Contra la Intervención Militar de EUA a Venezuela Hoy 4 de Enero 2026 en CDMX

Este domingo 4 de enero de 2026, la Ciudad de México fue escenario de manifestaciones simultáneas de venezolanos residentes en el país, quienes salieron a las calles tanto para rechazar como para celebrar la intervención militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Venezolanos en México que se oponen a la intervención militar realizaron una marcha que partió desde la Embajada de Estados Unidos, ubicada en Paseo de la Reforma. Los manifestantes transitaron por los carriles con dirección al Centro Histórico de la Ciudad de México.

La movilización pasó por la Glorieta de las Mujeres que Luchan, avanzando sobre la principal avenida capitalina. Los participantes ocuparon carriles vehiculares mientras se dirigían hacia su destino final: el Hemiciclo a Juárez.

En ese punto, los organizadores planean realizar diversas actividades, incluyendo un micrófono abierto para expresar su postura. La zona entre la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia ya fue liberada, aunque se mantienen cierres viales en dirección al centro de la capital.

Esta manifestación forma parte de una jornada internacional de actividades convocadas tanto a favor como en contra de la intervención estadounidense en Venezuela.

Manifestación a favor en el Parque Lincoln, Polanco

De manera paralela, otro grupo de venezolanos se reunió en el Parque Lincoln de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Polanco. Decenas de manifestantes se congregaron en el monumento del reloj de este parque para realizar lo que definieron más como un festejo que como una manifestación de protesta.

Los asistentes celebraron lo que consideran la liberación de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. En la zona se observó a los participantes cantar, lanzar consignas y ondear la bandera de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que describieron como una jornada histórica tras la captura de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

Los manifestantes en Parque Lincoln indicaron que no planean realizar más movilizaciones en las próximas horas en ese punto.

El sábado 3 de enero, mismo día de la intervención militar estadounidense, se registró otro bloqueo por manifestantes venezolanos en la calle Schiller, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Personal de Concertación Política de la Ciudad de México estuvo presente en el desarrollo de la concentración y promovió el diálogo para liberar la vialidad.

Trump anunció un gobierno temporal de Venezuela

El sábado 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se produzca una transición pacífica, luego de una operación militar nocturna que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Trump detalló desde su club Mar-a-Lago en Florida que todo el poderío del Ejército venezolano se rindió ante las fuerzas estadounidenses. El operativo se ejecutó durante un apagón provocado en Caracas y no registró bajas entre los efectivos estadounidenses.

El presidente estadounidense descartó que María Corina Machado vaya a liderar Venezuela y sugirió que Estados Unidos usaría los ingresos de las ventas de petróleo venezolano para financiar el funcionamiento del país. La fiscal general Pam Bondi anunció que Maduro y su esposa enfrentarán cargos tras una acusación formal en Nueva York.

La acción militar estadounidense se comparó con la invasión a Panamá que condujo a la captura de Manuel Antonio Noriega en 1990, exactamente 36 años antes.

