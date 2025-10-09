Marcha del IPN Hoy: Puntos Afectados por Protesta en CDMX

Hoy, 9 de octubre de 2025, debes tomar precauciones si tienes algún compromiso o vas rumbo a tu trabajo, porque el bloque de delegaciones democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará una protesta. En N+ te compartimos cuáles serán los puntos afectados para que contemples alternativas viales.

De acuerdo con la información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), la manifestación partirá desde el Centro Histórico y Cultural "Juan de Dios Bátiz" del IPN, conocido como el cuadrilátero, ubicado en Manuel Carpio y Avenida de los Maestros, en la colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo, y llegará a la Secretaría de Gobernación (Segob), cuya dirección es Abraham González número 48, colonia Juárez, en la Cuauhtémoc.

La manifestación comenzará a las 10:00 de la mañana. Cabe señalar que no descartan que los docentes y trabajadores administrativos de distintas escuelas del IPN se sumen a la protesta. En caso de no obtener respuesta a sus peticiones, el grupo podría iniciar un paro laboral en próximos días.

¿Por qué protestarán?

El bloque de delegaciones democráticas del IPN, Sección 11 del Sindicato y la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestarán en contra de los lineamientos del Consejo General Consultivo, los cuales permiten el levantamiento de actas administrativas y sanciones contra el personal, señalaron.

Entre sus principales demandas también se encuentran:

El aumento al presupuesto destinado a la educación pública superior, en especial al IPN.

El pago inmediato de salarios atrasados al personal de intendencia.

