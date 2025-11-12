Inicio Ciudad de México Policías Encapsulan a Extrabajadores del Poder Judicial que Bloqueaban Insurgentes Sur, CDMX

Policías Encapsulan a Extrabajadores del Poder Judicial que Bloqueaban Insurgentes Sur, CDMX

Después de 10 horas de bloqueo sobre Insurgentes Sur, policías capitalinos encapsularon y retiraron a los extrabajadores

Policías capitalinos encapsulan a los extrabajadores del Poder Judicial que desde hace 10 horas bloqueaban Insurgentes Sur. En este momento la vialidad fue liberada. 

La marcha de los extrabajadores exigen el cumplimiento de:

  • Indemnización prevista en el artículo 10 transitorio con salario integrado.
  • Pago inmediato de las pensiones complementarias pendientes de las personas jubiladas.
  • No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

 

