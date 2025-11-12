Estudiantes Mexicanas Destacan en Competencia de Autos Miniaturas de la Fórmula 1 en Singapur

Un grupo de estudiantes poblanas formó parte de la escudería femenil que representó a México en la competencia educativa de Fórmula 1 más importante del mundo "Racing STEAM" que se llevó acabo en Singapur.

Un verdadero orgullo poblano, las jóvenes ganaron un reconocimiento en este reto que puso a prueba habilidades en ingeniería, matemáticas y robótica en el que diseñan prototipos que después utilizan pilotos de la fórmula 1.

Poblanas Ganan Primer Lugar en la Racing STEM de Singapur

Escudería femenil de México destaca en la Steam Racing Singapur 2025

La justa Steam Racing Singapur 2025 se realizó en septiembre y las poblanas representaron a México en el evento de ciencia, tecnología y matemáticas más importante del mundo.

La estudiante Ana Celia Torres García, quien fue líder de esta escudería del Colegio San Ángel, mencionó que según al Instituto Mexicano de Competitividad, el 70% de los profesionistas en STEAM son hombres, y solo el 30% son mujeres; Esto mencionó.

Tuvimos la gran oportunidad de representar no solamente a nuestro estado de Puebla, si no también a México en un escenario mundial dentro de la competencia STEAM.

En este programa educacional de la F1 se ve el liderazgo, comunicación, emprendimiento, finanzas, marketing, pero sobre todo el diseño de un automóvil de la F1 a escala que corre en una pista recta de 25 metros; Ana Celia menciona que tenían un gran peso en esta competencia.

El peso que teníamos sobre nuestros hombros es que fuimos la única escudería femenil que representó a México este año y la única mundialista de nuestro estado.

Mexicanas reciben reconocimiento por competencia educativa de la Formula 1

La silla de jueces y la escudería de la Formula 1 les otorgó el reconocimiento Oracle Red Bull Racing a la escudería femenil mexicana por los logros obtenidos y desempeño en pista.

El Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, felicitó a la escudería femenil por su esfuerzo y el orgullo que este representa para México, esto mencionó.

Esta sustenta valor, por eso apoyamos a los jóvenes, pues funciona de orgullo que Ana Celia sea una campeona mundial junto con su equipo, por eso nos emociona ver que el maestro Osvaldo promueve por eso nos llena de orgullo. A mí me llena de orgullo, ver que la doctora Celina se entrega lo que ella hace es amor a Puebla.

Cabe destacar que la estudiante también agradeció el apoyo de todos los que formaron parte de este proyecto, destacó que sus uniformes son creados con pet reciclado por una empresa mexicana y además son embajadoras del mensaje de prevención del cáncer de mama, entre otras cosas.

