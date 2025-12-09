Marcha de Pueblos Indígenas en CDMX Mañana: ¿A Qué Hora Comienza y Qué Piden?

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, pueblos indígenas realizarán una marcha mañana,10 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te informamos qué piden y a qué hora comenzará para que consideres tus tiempos de traslado.

Las comunidades se movilizarán para exigir el cumplimiento total de sus demandas frente a autoridades federales. La marcha fue convocada por la UNIR –Unidad Nacional Independiente en Resistencia, MULTI, Haz Valer Mi Libertad y CNPA MN.

Video: Transportistas de Aguascalientes Tendrán Pérdidas de Hasta Medio Millón de Pesos por Bloqueos

Nota relacionada: Marchas, Bloqueos y Manifestaciones Hoy en la CDMX: Martes 9 de Diciembre de 2025.

¿A qué hora inicia la marcha?

La concentración comenzará a las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Desde este punto, los contingentes avanzarán hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), en Abraham González 58-40, colonia Juárez, donde prevén entregar un pliego de peticiones.

De acuerdo con los convocantes, la marcha busca visibilizar que, a pesar de los compromisos gubernamentales, "las soluciones siguen sin concretarse". En total, las autoridades estiman la participación de alrededor de 250 personas de pueblos indígenas, colectivos de defensa de derechos humanos y agrupaciones gremiales.

Historias recomendadas:

FBPT