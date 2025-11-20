¡Toma previsiones! Hoy, 20 de noviembre de 2025, maestros y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nuevamente saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para realizar una marcha y dos concentraciones en demanda de diversos varios puntos.

Aquí te informamos sobre las zonas afectadas por esas protestas, para que tomes precauciones y evites afectaciones en tus traslados y actividades diarias.

Primera concentración hoy jueves 20 de noviembre

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la primera protesta será de estudiantes de la UNAM a las 09:00 horas.

Los alumnos se concentrarán en la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria (CU) para realizar estas dos acciones:

Expresar su inconformidad por la inseguridad, las malas condiciones de vida, la falta de vivienda y trabajo. Exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, el cual está orientado a fortalecer los contrapesos institucionales y los mecanismos de participación ciudadana.

La SSC no descartó que los manifestantes realicen una marcha al interior de CU y que se desplacen por diversos medios de transporte hacia el Ángel de la Independencia, con el fin de unirse a la protesta que partirá rumbo al Zócalo capitalino.

Marcha de trabajadores académicos

Por otra parte, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM anunció una marcha a las 12:00 horas también en Ciudad Universitaria.

Los trabajadores partirán de la Facultad de Economía a la Facultad de Filosofía y Letras en demanda de los siguiente:

Aumento salarial del 100%.

Un programa de estabilidad laboral y promoción docente, con derecho a definitividad y plazas de medio tiempo y tiempo completo

Integración del Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura al salario base de las profesoras y profesores

En este caso, la SSC no descartó que los manifestantes se trasladen al edificio de Rectoría y realicen un mitin, así como el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur.

Tercera protesta en la UNAM

De acuerdo con la agenda, la tercera protesta será a las 15:00 horas, cuando estudiantes organizados de la Facultad de Economía se manifiesten en demanda de estos puntos:

Mesas de trabajo con el Consejo de Transparencia y Administración, a fin de tratar su pliego petitorio de demandas.

Implementación de protocolos de seguridad contra la violencia, cámaras y botones de pánico.

Mejor atención a la salud mental.

Mayor difusión de servicios psicológicos y protocolos de prevención.

