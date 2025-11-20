Marchas HOY 20 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 20 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 10 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Se realizará una marcha de:

Ángel de la Independencia.

Estación Garibaldi-Lagunilla, de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Con destino al Zócalo capitalino.

Coyoacán

12:00 Horas. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará de la Facultad de Economía de la UNAM con destino a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Concentraciones

Tlalpan

12:00 Horas. La Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional “Campus Ajusco” se reunirá en la Universidad Pedagógica Nacional en Carretera Picacho Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, en la asamblea para tratar su plan de acción a seguir en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

15:40 Horas. Ciclistas rodarán de la Biblioteca Central de la UNAM con destino a:

Torre del Caballito.

Parroquia de San Juan Bautista de Tlihuaca, en Federico Gamboa No. 110, Col. San Juan Tlihuaca, alcaldía Azcapotzalco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

