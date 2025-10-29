Marcha de la UNAM Hoy: Zona Afectada por Protesta de Maestros

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, se prevé una marcha de maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada por la protesta, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que exigen:

Un aumento salarial del 20 % para académicos y personal administrativo, que garantice el acceso a servicios básicos de calidad y responda a las condiciones inflacionarias de la economía actual.

Medidas en defensa de la universidad pública.

Respeto a la libertad sindical y el fortalecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para hoy, las autoridades capitalinas esperan 5 marchas, 18 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Zona afectada por protesta de maestros

Se prevé que los integrantes de del Sindicato de Trabajadores de la UNAM se reúnan a las 16:00 horas en:

La Glorieta “La Joven de Amajac”, en Avenida Paseo de la Reforma y Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Con destino al Zócalo Capitalino.

¡Toma precauciones! Porque no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, así que sal con anticipación, evita la zona en la medida de lo posible o busca rutas alternas.

Con información de N+.

