Marchas HOY 10 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 10 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

Video: Madres Buscadoras Realizan Velada Emotiva en el Monumento a la Madre, CDMX.

Concentraciones

Rodadas ciclistas

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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