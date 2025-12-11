Marchas HOY 11 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 11 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 3 concentraciones, 6 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Tlalpan

10:00 Horas. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana se concentrarán en Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Los Colorines.

En la 1ª. negociación entre autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y su sindicato para hacer la revisión salarial y contractual 2025-2026.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar se reunirán Casa Gestalt en Ezequiel Montes No. 75, Col. Tabacalera.

En rueda de prensa en la que expondrán la situación actual y el proceso legal de sus casos.

Iztapalapa

15:30 Horas. La Colectiva “Las Tonantzin” se concentrará en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo.

Exigen la revisión minuciosa de una carpeta de investigación.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

