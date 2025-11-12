Marchas HOY 12 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 12 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Álvaro Obregón

09:00 Horas. El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial marchará del Órgano de Administración Judicial en Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, con destino al Consejo de la Judicatura Federal en Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel.

Concentraciones

Álvaro Obregón

09:45 Horas. La Coordinación Nacional en Defensa de la Vivienda A.C. se concentrará en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Av. Barranca del Muerto No. 280, Col. Guadalupe Inn, en rechazo al incremento en el pago de sus créditos hipotecarios.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, en una asamblea informativa y recopilación de firmas para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

07:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, Carretera Picacho Ajusco KM 25.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

