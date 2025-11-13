Marchas HOY 13 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 13 de noviembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

04:00 Horas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunirán en Palacio Nacional.

Realizarán un “Paro Nacional de 48 horas”, para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Actividades:

04:00 Arribo de los manifestantes.

Arribo de los manifestantes. 05:00 Mitin.

Mitin. 09:00 Marcha hacia la Cámara de Diputados.

Venustiano Carranza

09:00 Horas. El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se concentrará en la Cámara de Diputados en Av. H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, en un mitin “Por educación y trabajos dignos”, en apoyo al movimiento magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. La Resistencia Pulquera se reunirá en el Congreso de la Ciudad de México en Allende y Donceles, colonia Centro Histórico, en demanda a favor del ingreso del “Día del Pulque” al calendario cívico oficial de la Ciudad de México.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ