Marchas HOY 16 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 16 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 1 concentración, 3 rodadas motociclistas, 7 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 horas: Marcha contra el Especismo 2025 saldrá del Ángel de la Independencia a la Explanada de Bellas Artes. Se exige la abolición de la esclavitud animal y visibilizar la discriminación que sitúa a los seres humanos por encima del resto de los seres.

Concentraciones

Milpa Alta

9:00 horas: La colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se concentrará en la Plaza San Antonio Tecómitl, en Av. Hidalgo Norte y Juárez, colonia San Antonio Tecómitl. Montarán una 'Mercadita Feminista' como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses.

Rodadas motociclistas

Miguel Hidalgo

16:00 horas: Rebel Rats saldrá de la Gasolinera G500, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, rumbo al Parque Urbano Aztlán y al Ángel de la Independencia.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

6:30 horas: Azcapobike rodará por su undécimo aniversario de Parque del Bolsillo a la Plaza Tlaxcoaque.

Iztapalapa

6:45 horas: Libertad en Bici irá de Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, a la Cascada Velo de Novia, en Ocoyoacac, Estado de México.

Eventos de esparcimiento

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana informó que se esperan diversos eventos de esparcimiento en las 16 alcaldías.

Serán 23 las actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas que se celebrarán este domingo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para evitar contratiempos en tus traslados o asistir a alguna de las actividades.

Con información de SSC CDMX

ICM