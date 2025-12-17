Marchas HOY 17 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 17 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

07:30 Horas. El Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se concentrarán en la Torre Pemex en Bahía de San Hipólito No. 55, Col. Anáhuac I Sección.

Exigen la aplicación inmediata del 4.5% para integrantes de la UNTyPP, pago retroactivo desde la fecha en que se aplicó al sindicato mayoritario, criterios claros y transparentes para aumentos y tabuladores.

Benito Juárez

09:00 Horas. La Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CNTE se reunirán en las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en Cerrada Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes.

Exigen la reestructura y liquidación de los créditos hipotecarios de trabajadores que ya pagaron 1.5 veces el monto inicial de sus créditos y la solución integral del pliego petitorio de los afectados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

07:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, en Carretera Picacho Ajusco KM 25.

Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc

20:15, 20:35 y 21:00 Horas. “Mexicas en Bici” rodarán de:

Planetario Luis Enrique Erro , Av. Wilfrido Massieu No. 394, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

, Av. Wilfrido Massieu No. 394, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Parque María Teresa (Parque de los Cocodrilos), Granate s/n, Col. Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero.

(Parque de los Cocodrilos), Granate s/n, Col. Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero. Torre Caballito, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino a la Verbena Navideña, en el Zócalo capitalino.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

