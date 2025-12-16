"México No Tiene Cultura del Pan": Richard Hart, ´El Mejor Panadero del Mundo´, Se Disculpa

El británico Richard Hart y dueño de la panadería Green Rhino, ubicada en la colonia Roma en la CDMX, pidió disculpas luego de decir:

México no tiene cultura del pan

"En este país soy un invitado y lo olvidé", así lo manifestó Hart a través de su cuenta de Instagram de Green Rhino, sin embargo, debido a la polémica decidió bloquear los comentarios.

¿Cómo fue la polémica de Richard Hart?

Las polémicas declaraciones de Richard Hart provienen de su participación en el podcast danés PopFoodie Radio, realizadas en abril de 2024, pero que fueron revividas en las últimas semanas.

Ahí mismo aseguró que la “harina mexicana es de mala calidad” y que los bolillos son elaborados de “pan feo”. Además se expresó del pan dulce: “Ni es pan; es pastel”.

El ‘mejor panadero del mundo’ dice estar enamorado de México

Richard Hart ha dado a conocer que desde que se mudó a México se enamoró de la gente de la CDMX, y en el comunicado que difundió tras sus polémicos comentarios manifestó “no espero que una disculpa borre el agravio causado, pero sí quiero asumir la responsabilidad de aprender y corregir”.

Sin embargo, mis palabras no reflejaron ese respeto, en este país soy un invitado y olvidé actuar como tal

¿Qué es Green Rhino y cómo está ligado a Richard Hart?

Green Rhino es la panadería de Richard Hart en México y se ubica en la colonia Roma Norte, él goza de popularidad por trabajar en la panadería Tartine Bakery, en San Francisco, cofundar la panadería Hart Bageri, en Cophenague y desde 2023 radica en la Ciudad de México.

¿Por qué decidió vivir en México y tener un negocio?

Sus hijos están San Francisco, Estados Unidos, en Europa tiene diversas panaderías y México es el punto intermedio.

Así son los precios del pan en Green Rhino en CDMX

Los productos que se ofrecen en Green Rhino en la CDMX oscilan desde los 60 pesos hasta los 750 pesos, un té, puede tener un precio entre los 60 y 120 pesos. Si se quieren panes salados estos son algunos de sus precios:

Malty grano, 165 pesos

Pan de ajonjolí, 160 pesos

Pan pepita,165 pesos

¿Qué precio tiene el pan dulce?

Concha de cacahuate, 50 pesos

Croissant de maracuyá, 75 pesos

Galleta de chocolate caliente, 75 pesos

Rol de guayaba, 95 pesos

