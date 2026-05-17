Marchas HOY 17 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 17 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 12 concentraciones, cinco rodadas ciclistas, tres rodadas motociclistas y 26 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

08:00 horas. Sempra Infraestructura en Hotel Fiesta Americana Reforma, col. Juárez, Av. Paseo de la Reforma No. 80, y Jardín Botánico de Chapultepec, Bosque de Chapultepec. Caminata “Fit2Be Cancer Free” para promover la prevención y detección oportuna del cáncer.

10:00 horas. Ciudadanos en Contra de la Corrupción en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. Exigen la renuncia de la titular de la Fiscalía General de la República por presunta falta de resultados, corrupción e impunidad.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 horas. Luciérnagas Buscadoras en la Glorieta del Ahuehuete, col. Juárez, Av. Paseo de la Reforma y Niza. Actividad “Pinta por la memoria y la justicia” para visibilizar la crisis de personas desaparecidas en México.

11:00 horas. Colectiva “Hilos” en la Glorieta del Ahuehuete, col. Juárez, y Jardín Centenario, col. Villa Coyoacán. Proyecto “Sangre de mi sangre” para visibilizar la violencia de género y apoyar a víctimas de trata, feminicidio y desaparición.

Video: Familiares Bloquean Congreso de la Unión en Venustiano Carranza CDMX por Mujer Atropellada.

11:00 horas. Mexicanos con Ucrania en la Alameda Central, col. Centro, Av. Hidalgo. Actividad en defensa de la “Vyshyvanka”, símbolo de identidad y resistencia cultural ucraniana.

15:30 horas. Respetttrans México en el Ángel de la Independencia, col. Juárez, Av. Paseo de la Reforma y Florencia. Foro “Tus Odios nos Están Matando” por la inclusión e igualdad de derechos de la diversidad sexual.

18:00 horas. Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual en el Ángel de la Independencia, col. Juárez, Av. Paseo de la Reforma y Florencia. “Encendido de luces 2026” contra la discriminación y violencia hacia la diversidad sexual.

Coyoacán

12:00 horas. Casa Ojala MX en Jardín de Lluvia Circuito Azteca, col. Santa Úrsula Coapa, Cto. Estadio Azteca No. 3443. Pinta de anti-mural colectivo en apoyo a demandas de habitantes ante el Mundial FIFA 2026.

Benito Juárez

16:30 horas. Clan Mariposas Negras en la Cineteca Nacional de México, col. Xoco, Av. México Coyoacán No. 389. Evento “Bailando contra la Transfobia” contra la criminalización de trabajadoras sexuales y de la comunidad trans.

Rodadas ciclistas y motociclistas

07:30 horas. The Distinguished Gentleman’s Ride 2026 en el Monumento a la Revolución con destino a la explanada del Parque México. Rodada motociclista por vialidades de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

08:00 horas. Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) en Triumph Capital, col. Piedad Narvarte, con destino a Textilera San Ángel, col. Atlamaya San Ángel. Rodada motociclista por vialidades de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

06:00 y 07:00 horas. Recorrido XC en Fuente de Dinamos, col. La Carbonera, y Puente Ciclopista, carretera México-Cuernavaca, con destino a Cuernavaca, Morelos.

08:00 horas. Gatos Bloqueadores Bikers bajo puente del Estadio Banorte, col. Santa Úrsula Coapa, con destino al Parque Nacional Cerro de la Estrella.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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