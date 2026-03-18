Marchas HOY 18 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 18 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 13 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchará del Ángel de la Independencia con destino a Palacio Nacional.

Cuauhtémoc

16:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

Concentraciones

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección Ocho de la Ciudad de México se concentrará en:

07:00 Horas. Torre Ejecutiva Pemex en Av. Marina Nacional No. 287, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

en Av. Marina Nacional No. 287, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. 14:00 Horas. Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Rodadas ciclistas

Tláhuac

18:30 Horas. Ciclistas rodarán de la entrada del Deportivo ‘San José’ en Calzada Reforma Agraria y Cuitláhuac, colonia San José con destino al Monumento a la Revolución.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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