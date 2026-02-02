Marchas HOY 2 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 2 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará en el Senado de la República para realizar un mitin en rechazo a la reforma laboral en discusión.

12:00 Horas. El Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad se concentrará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir la entrega del predio del "Refugio Franciscano" a la Asociación Franciscana I.A.P.

Durante el día. El Colectivo "Justicia Histórica Trans" se concentrará en la Secretaría de Gobernación para solicitar una reunión interinstitucional con autoridades federales a fin de atender temas de salud para personas trans.

Cita agendada

Cuauhtémoc

17:00 Horas. Artistas urbanos de la CDMX se concentrarán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno para solicitar la asignación de espacios donde realizar sus actividades.

Rodadas ciclistas

Venustiano Carranza

07:30 Horas. "Ciclistas Unidos CDMX" rodarán de la estación Oceanía del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con destino al Mirador de la Rana, en Texcoco.

Gustavo A. Madero

07:30 Horas. "Bike Tours MX" rodarán del Parque del Mestizaje, en Prolongación Misterios s/n, colonia Santa Isabel Tola, con destino al Molino de las Flores, en Texcoco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

