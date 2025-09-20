Marchas HOY 20 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 20 de septiembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 11 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Sociedad Mexicana de la Psilocibina, A.C. marchará del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino en la “IV Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina”, con la finalidad de exigir respeto a la medicina ancestral, la ciencia y la libertad.

15:00 Horas. El Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México marchará del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez en el marco de la “Acción Global por Palestina”, realizarán la marcha “¡Sanciones Ya!”, en solidaridad con el pueblo palestino y con la 'Flotilla Global Sumud', que lleva ayuda humanitaria a Gaza, estableciendo un corredor humanitario en la zona de conflicto.

Miguel Hidalgo

15:00 Horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina marchará de la estación Auditorio, Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con destino a la Embajada de Israel en Sierra Madre No. 215, Col. Lomas Virreyes, en la “Jornada de lucha por Palestina”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Fundación “Vuela” se reunirá en el Monumento a la Revolución.

Formarán un gran listón dorado con la finalidad de crear conciencia en la sociedad sobre el cáncer infantil.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

