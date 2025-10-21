Marchas HOY 21 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 21 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Benito Juárez

10:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la jornada de lucha para exigir un aumento salarial del 20% para académicos y administrativos.

Cuauhtémoc

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:

10:00 Horas . El Congreso de la Ciudad de México

. El 12:00 Horas. Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”

13:00 Horas. Glorieta “Simón Bolívar” en Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Rodadas Motociclistas

Venustiano Carranza

20:00 Horas. Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán del Parque Recreativo Francisco I. Madero en Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, a un destino por definir en una rodada de recaudación de víveres.

Rodadas Ciclistas

Benito Juárez

20:30 Horas. “Cletos Nocturnos” rodarán del Búnker Cletero, en Pilares y Pestalozzi, Col. Del Valle Centro con destino a la colonia San Jerónimos Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

