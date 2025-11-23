Las Marchas del 23 de Noviembre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Protestas.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 23 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, ocho concentraciones, una rodada ciclista, una rodada motociclista y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

10:00 horas. Frente Nacional por las 40 Horas. Se concentrarán en Palacio Nacional con destino al Senado de la República, ubicado en avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera.

Realizarán una marcha denominada "40 horas ¡YA!", para exigir la reducción inmediata, efectiva y sin prejuicios de la jornada laboral a 40 horas semanales, así como mejores condiciones de trabajo.

Concentraciones

Coyoacán

08:30 horas. Comités Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se concentrarán en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Acudirán a la marcha "40 horas ¡YA!". Participarán con el acompañamiento del Movimiento "Día a Día x Palestina" y del Colectivo "Kontragazeta".

11:00 horas. Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan–Coyoacán. Se reunirán en el Estadio "Banorte", ubicado en calzada de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa.

Realizarán un encuentro para emitir un pronunciamiento en contra de la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, pues acusan despojo territorial.

Cuauhtémoc

11:00 horas. Mexicanos con Ucrania. Se reunirán en la Alameda Central, en la Fuente "Américas", ubicada sobre avenida Hidalgo, colonia Centro.

Realizarán una expresión pública de memoria y solidaridad con Ucrania, en honor a las víctimas del "Holodomor".

12:00 horas. Colectivo "La Comuna 4:20". Se concentrarán en el Parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos" (Rinconada 4:20), ubicado en Rinconada de Jesús y avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.

Llevarán a cabo un evento para promover el respeto de los espacios destinados a personas usuarias de cannabis.

GAM

12:00 horas. Organización Izcallense por los Derechos de los Animales. Se reunirán en el Zoológico San Juan de Aragón, ubicado en avenida José Loreto Fabela y avenida 510, colonia San Juan de Aragón IV Sección.

Realizarán una protesta contra el festejo del 61° Aniversario del Bosque de Aragón, bajo el lema "De Jaulas a Santuarios".

Rodada motociclista

09:00 horas. "Bikers Leones del Ajusco". Saldrán de las Astas de Ciudad Universitaria, ubicadas en Circuito Escolar Universitario, Ciudad Universitaria. Realizarán una rodada por el primer aniversario del Moto Club “Leones Ajusco Bikers”, con destino por definir.

Rodada ciclista

07:00 horas. "Galaxy Bikes". Saldrán de Galaxy Bikes Revolución, ubicado en avenida Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes, con destino al Parque Nacional Desierto de los Leones.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

