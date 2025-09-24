Marchas HOY 24 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la marcha y las concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 24 de septiembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 14 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marcha

Coyoacán

13:00 Horas. Estudiantes por la paz de la Universidad Nacional Autónoma de México marcharán de:

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur (CCH Sur)

Con destino al edificio de Rectoría de la UNAM.

Concentraciones

Cuahtémoc

13:00 Horas. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se reunirán para un mitín en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

10:00 Horas. Colectivo "La Comuna 4:20". Se reunirán en el Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende. 12:00 Horas. Irán a Parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos" (Rinconada 4:20) y Jardín “Luis Pasteur” (Senadito 4:20). Piden espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis.

Rodadas ciclistas

Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc

06:00 y 06:25 Horas. ‘People for Bikes’ rodarán de Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, y Parque Aztlán, Av. de los Compositores s/n, Col. Bosque de Chapultepec II Sección, con destino al Valle de las Monjas, Valle de Las Monjas s/n, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

