Líder Huachicolero Dio Dinero a Empresa Favorecida por Rocío Nahle con Contratos para Dos Bocas

En 2019, una empresa favorecida por Rocío Nahle cuando era secretaria de Energía y se encargaba de la construcción de la Refinería Dos Bocas recibió miles de pesos de un presunto huachicolero que de acuerdo con filtraciones de inteligencia militar, operaba con el aval del entonces secretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Es un reportaje de Jennifer González y Daniel Ruiz, de nuestra Unidad de Investigación N+Focus.

Juan Carlos Ovando, líder huachicolero

Grupo Huerta Madre, uno de los consorcios más favorecidos con contratos de la refinería Dos Bocas durante la gestión de Rocío Nahle como secretaria de Energía, recibió en 2019 dinero del líder huachicolero Juan Carlos Ovando, a través de su filial Comercializadora de Productos, Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón.

Ovando, identificado hasta su detención en 2021 como líder de un grupo traficante de combustible robado a embarcaciones atracadas en el muelle de Dos Bocas. Pagó más de 172 mil pesos a la compañía.

Además, un reporte de inteligencia militar publicado por el colectivo Guacamaya y fechado el 17 de agosto de 2022 indica que tras la detención de Ovando, su grupo huachicolero operó con conocimiento del entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López:

Se narra que se estableció comunicación con el “ex gobernador” de Tabasco Adán Augusto López Hernández para informarle de los depósitos… Enfatizó que está a la orden y si los paraba Guardia Nacional, le hablaran directamente al comandante de la SEIDO.

Entre 2020 y 2022, Grupo Huerta Madre recibió contratos por 8 mil millones de pesos para construir la refinería Dos Bocas, a cargo de Rocío Nahle. Y en 2025, ya como gobernadora de Veracruz le otorgó dos contratos por más de 608 millones de pesos.

En tanto, el 29 de julio, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz adjudicó dos contratos a Construcciones y Reparaciones del Sur, otra accionista del consorcio Huerta Madre, vía licitaciones públicas.

Los contratos con los que se favorecieron

El primer contrato, por 265.8 millones de pesos, es para la ampliación de la carretera Coatzacoalcos-Aeropuerto Minatitlán a cuatro carriles. Ocho constructoras manifestaron interés en participar, pero solo Construcciones y Reparaciones del Sur presentó propuesta.

El segundo, por 342.4 millones de pesos, es para la rehabilitación de 60 kilómetros de la carretera Santiago Tuxtla-Isla.

Los de Construcciones y Reparaciones del Sur son los contratos de obra más cuantiosos que el gobierno de Nahle ha adjudicado en su primer año. A un mes de otorgarlos, el gobierno de Veracruz canceló otras obras licitadas por falta de recursos.

La secretaría de Obras de este estado, responsable de la contratación, es encabezada por Leonardo Cornejo, exdirector del proyecto Dos Bocas por parte de Pemex.

Bajo su gestión la obra fue inicialmente presupuestada en 8 mil 900 millones de pesos y, aunque hasta la fecha no opera al 100% de su capacidad, ha costado más de 20 mil millones de pesos.

