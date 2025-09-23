Jimmy Kimmel Vuelve y Dice que Jamás Quiso "Hablar a la Ligera" del Asesinato de Charlie Kirk

El conductor Jimmy Kimmel volvió a su show al aire en Estados Unidos este martes tras una pausa de una semana causada por amenazas del gobierno a las televisoras, que críticos vieron como un ataque a la libertad de expresión. En su retorno, se refirió a sus comentarios del asesinato del activista Charlie Kirk, cuya polémica llevó a que fuera suspendido por la cadena ABC.

En sus primeras palabras, de forma irónica, afirmó que Estados Unidos se ha vuelto "tan autoritario" que los alemanes han dicho: "¡Vénganse para acá!".

Enseguida, dijo que lo importante no es su programa, sino que una producción así pueda existir en el país norteamericano.

Asimismo, Kimmel aseguró que nunca quiso "hablar a la ligera" al crimen contra Kirk, activista pro Donald Trump asesinado mientras daba un discurso en una universidad de Utah. El comediante reconoció que el asesinato del joven "no es gracioso".

Mucho me han dicho lo que hace falta que diga y haga esta noche, y la verdad es que no creo que lo que vaya a decir marque mucha diferencia. Si les caigo bien, les caigo bien; si no, no. No me hago ilusiones de cambiarle a nadie su opinión.

Pero sí quiero dejar en claro porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que jamás fue mi intención hablar a la ligera del asesinato de un joven. Yo no... Yo no creo que tenga nada de chistoso.

Antes de que comenzase la emisión, Trump criticó este martes el regreso del programa y acusó a ABC de "hacer cometarios 99% favorables a la BASURA demócrata" y aseveró que Kimmel es "otro brazo del DNC", en referencia al Comité Nacional Demócrata.

"Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares", escribió el mandatario republicano.

Luego de la elección de Trump el año pasado, la cadena ABC optó por pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda por difamación que le interpuso el entonces candidato republicano.

"No quiero que se disculpe", dijo a la AFP Paul Dorner, de 18 años, minutos antes de entrar a la grabación del programa como parte de la audiencia.

"Me gustaría que peleara y defendiese sus posiciones", añadió.

Este 23 de septiembre, a 13 días del crimen contra el activista, el presentador agregó que cuando Kirk fue asesinado expresó sus condolencias a la familia y no pretendía culpar a alguien.

Subí un mensaje a Instagram el día que lo mataron donde le mandé afecto a su familia y pedía compasión, y lo dije en serio. Lo sigo diciendo en serio. Ni tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo espécifico por los actos de quien a todas luces es una persona muy perturbada.

El asesino del activista, dijo Kimmel, es "una persona enferma" que buscó en la violencia una respuesta.

No creo que el asesino que baleó a Charlie Kirk represente a nadie. Es una persona enferma que creyó que la violencia era la solución, y no es así. Jamás.

A decir de Kimmel, su mensaje fue malinterpretado, pero comprende que haya causado molestia, en referencia a quienes apoyan a Trump y al presidente mismo.

"Eso fue realmente lo contrario de lo que quería decir, pero entiendo que a algunos les pareciera inoportuno o poco claro o tal vez ambas cosas. Y a quienes piensan que sí estaba apuntando el dedo, entiendo por qué se molestaron", añadió.

El conductor agregó que de haber estado del lado de sus críticos, "hubiera sentido lo mismo".

En el otro bando tengo muchas amistades y parientes que quiero y a quienes me mantengo cercano aunque no estemos nada de acuerdo en política.

Asimismo, descartó que las amenazas que ha recibido contra él y su familia, provengan de la derecha de la gente que conoce con esa ideología.

Y además, de manera egoísta, soy... soy una persona que recibe muchas amenazas. Me llegan muchas amenazas feas y contra mi vida, mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo por lo que decido decir, y yo sé que esas amenazas no vienen del tipo de gente de la derecha que conozco y quiero. Pues eso es lo que quería que decir sobre el tema.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel de Charlie Kirk?

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump ya su círculo próximo, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que su movimiento MAGA (Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo) trataba de explotar políticamente el asesinato de Kirk, quien murió tras un disparo en el cuello durante su participación en un campus universitario el 10 de septiembre.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, reguladora del sector), dijo el miércoles pasado que podrían retirar la licencia de las afiliadas de ABC a menos que tomaran acciones contra Kimmel, algo a lo que el propio Trump se ha manifestado un favor.

Nexstar y Sinclair, las dos compañías que controlan más de 50 de estos canales en Estados Unidos, anunciaron en seguida que retirarían el programa de su parrilla, tras lo cual ABC anunció la suspensión.

Disney, dueña de ABC, revirtió la suspensión el lunes.

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes", anunció el conglomerado del entretenimiento en un comunicado.

En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel llamó a los seguidores de Trump como una "pandilla" que trataba de sacar ventaja política del asesinato de Kirk.

También habría bromeado sobre una respuesta de Donald Trump sobre la muerte de Charlie Kirk.

Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado

Trump, que el viernes dijo que la cobertura negativa en su contra debería ser "ilegal", celebró la suspensión de Kimmel.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano ha incrementado su enfrentamiento con los medios estadounidenses, a varios de los cuales ha demandado en los tribunales.

A las afueras del estudio en donde Kimmel graba su programa este martes, decenas de personas se agolparon este martes, algunos calificando de "histórica" ​​la transmisión.

