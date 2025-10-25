Marchas HOY 25 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 25 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 12 concentraciones, 4 rodadas motociclistas, 8 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

16:30 Horas. La Unión de la Juventud Revolucionaria de México marchará de la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, con destino al Zócalo capitalino.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Jóvenes Organizados por un Mejor País, se concentrarán en el Monumento a la Revolución en una reunión para fomentar el diálogo cívico, plural y propositivo entre la juventud.

Venustiano Carranza

12:00 Horas. La Coordinación de Lucha Popular se concentrará en Chimalhuacán No. 59, Col. Peñón de los Baños en el “3er. Encuentro de Luchas Populares en la Ciudad de México”.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

09:00 Horas. Motociclistas se reunirán en el Monumento a la Revolución con destino al Kartódromo Sabaneta, en La Marquesa, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

