Marchas HOY 26 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

16:00 Horas. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez en la “137 Acción Global por Ayotzinapa y México”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se concentrará en:

Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico.

en José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico. Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Coyoacán

12:00 Horas. El Comité Universitario se Solidaridad con Cuba se reunirán en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Interior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán en un mitin en solidaridad con el pueblo cubano.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:30 Horas. Ciclistas rodarán del Monumento a la Revolución siguiendo la ruta:

Ignacio Ramírez, Av. Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo, Cuitláhuac, Máximo Martínez, Calz. Camarones, Plan Agua Prieta, Av. de los Maestros, Calz. México - Tacuba, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Av. de los Insurgentes, Luis D. Colosio, Jesús García, Buenavista, Ponciano Arriaga terminando en el Monumento a la Revolución.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

