Las Marchas del 26 de Octubre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Protestas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 26 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 12 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Escuelita Tlaxiquera Pedagogía Ancestral. Realizarán una movilización bajo el lema "¡No a los Parques Fotovoltaicos!, en Singuilucan y Epozoyucan".

Partirán del Museo Indígena Antigua Aduana de avenida Paseo de la Reforma con destino al Zócalo. A las 14:00 horas realizarán un mitin frente a Palacio Nacional.

16:00 Horas. Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su marcha es por la "133 Acción Global por Ayotzinapa y México", para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Saldrán del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

06:15 Horas. "Colibríes CDMX". Se trasladarán del Centro de Acopio la Virgen Oficial, avenida de la Virgen, con destino a la Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán

07:00, 07:30 y 08:30 Horas. Scouts México rumbo al centenario caravana ciclista CDMX. Irán de la explanada de la Rectoría de la UNAM, parque de Los Venados y parque México con dirección a la Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

