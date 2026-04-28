Marchas HOY Martes 28 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 28 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, seis citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Diversas alcaldías

Durante el día. La comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional realizará asambleas en distintos planteles para votar un pliego petitorio sobre condiciones académicas y administrativas.

Cuauhtémoc

07:30 Horas. La colectiva feminista “Antimonumenta Vivas Nos Queremos” partirá de la estación Pino Suárez del Metro hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia por un caso de feminicidio y una investigación sin omisiones.

09:00 Horas. El Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrará en el Zócalo capitalino en una jornada de solidaridad con el movimiento campesino y la huelga del Monte de Piedad.

10:00 Horas. El Movimiento de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas se concentrará en el Edificio de Gobierno en el Zócalo para exigir derecho al trabajo e inclusión en ferias itinerantes.

Video: Estudiantes de Ayotzinapa Marchan por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Venustiano Carranza

09:00 Horas. La organización Código Barrio se manifestará en la Cámara de Diputados para respaldar una propuesta de fortalecimiento del transporte de barrio en la Ciudad de México.

Coyoacán

11:00 Horas. El Grupo de Acción Revolucionaria de la Facultad de Ingeniería de la UNAM realizará un tianguis estudiantil en Ciudad Universitaria para exigir comedores subsidiados, becas y mejores condiciones académicas.

Iztapalapa

11:30 y 17:00 Horas. La Asamblea de Docentes de la UACM, plantel San Lorenzo Tezonco, llevará a cabo una reunión para presentar resultados sobre problemáticas de violencia en la comunidad estudiantil.

Citas agendadas

Benito Juárez

10:00 Horas. La Convención de la Ciudad de México se reunirá en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para solicitar la regularización de predios para vivienda.

Cuauhtémoc

14:00 Horas. La Asamblea de Barrios se concentrará en la Secretaría de Gobierno para solicitar atención a demandas de vivienda.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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