Grupo Musical Llega Tarde y Comunidad en Huautla, Hidalgo, los Retiene por Horas

Llegar con retraso a una fiesta patronal para la que fueron contratados, le costó a un grupo musical su retención durante casi ocho horas por autoridades locales, en la comunidad de Aquetzpalco, en Huautla, en Hidalgo.

"Nosotros somos Fandango Musical, aquí compartiendo noticias. Desde las 2 de la tarde hay un pequeño percance aquí adelante, nosotros vamos Aquetzpalco, Hidalgo, ahora sí, son cosas que no están en nuestras manos. A todos los que nos esperan en la fiesta patronal de aquel lado, de verdad, les ofrecemos una disculpa por la tardanza".

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A pesar de la difusión de este mensaje, los músicos fueron retenidos desde la noche del sábado por autoridades de la comunidad de Aquetzpalco. El concierto al que llegaron tarde estaba programado para las 10 de la noche, y formaba parte de los festejos patronales.

Video: Retienen a Integrantes de Grupo Musical por Llegar Tarde a Fiesta Patronal en Huautla, Hidalgo

Un integrante señaló que "el motivo de nuestro atraso es que hubo un accidente en la carretera México-Tuxpan, en el tramo Huauchinango-Puebla. Estuvimos parados desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Por ese motivo, no pudimos llegar a nuestro horario de la presentación".

Durante su retención, los integrantes denunciaron que recibieron malos tratos: "Estamos sin comer desde la tarde, sin tomar agua, estamos muy cansados, muy deshidratados y aún así venimos a cumplir".

Comunidad exigen indemnización

Los músicos ofrecieron a las autoridades locales tocar sin costo adicional, pero estos los retuvieron y en cambio les exigieron una indemnización que, según denuncian los músicos, no estaba en el contrato. Elementos de la seguridad pública llegaron a auxiliarlos, pero también fueron retenidos.

"Nos están pidiendo una suma de 250 mil pesos, de lo contrario nos van a quitar nuestro transporte", señaló uno de los músico retenidos.

Los músicos fueron liberados la mañana del domingo. Acudieron a un ministerio en Huautla, Hidalgo, para denunciar al comité organizador por robo de su vehículo, equipo de audio y herramientas de trabajo.

"Estamos frustrados porque en ese pueblo siguen teniendo en su poder nuestro transporte, nuestros instrumentos, nuestros objetos personales, los cuales vamos a requerir a la brevedad porque tenemos otros compromisos que cumplir".

En un comunicado, los organizadores de las fiestas patronales de Aquetzpalco dijeron que el grupo musical incumplió con la comunidad y que llegarán a las instancias correspondientes para dar solución al problema.

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Con información de En Punto

ICM