Marchas HOY 28 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 1 rodadas en patines y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México en Xocongo No. 58, Col. Tránsito.

Realizarán la entrega de un oficio formal de reclamación.

Álvaro Obregón

11:00 Horas. Elementos de la Guardia Nacional se reunirán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Av. Constituyentes No. 947, Col. Belén de las Flores.

Para realizar diversas exigencias laborales.

Azcapotzalco

15:00 Horas. El Grupo Porril “Unión” del Colegio de Bachilleres, Plantel 1 “El Rosario” se concentrará en el Colegio de Bachilleres, Plantel 1 “El Rosario” en Av. de las Culturas y Cultura Norte, Col. El Rosario, con motivo de la celebración de su “XXXIV Aniversario”.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

19:30 Horas. Patinadores rodarán del Palacio de las Bellas Artes a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

