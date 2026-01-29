Marchas HOY 29 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 29 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

16:00 Horas. La Unión Nacional de Trabajadores marchará del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino en la “Jornada Nacional de Lucha”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

07:00 Horas. El Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico. Se manifestarán en contra del proyecto de modificación en el artículo 47 de la “Ley Federal del Trabajo”.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Mujeres Artesanas del Pueblo Indígena Hñahñu “Otomí” se reunirán en el Instituto Nacional del Derecho de Autor en Puebla No. 143, Col. Roma Norte.

Acudirán a una audiencia de desahogo de pruebas.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

21:00 Horas. “Rene Bikers” rodarán de Sakate Park, San Cosme, en bajo puente vehicular, Circuito Interior Melchor Ocampo, Col. San Rafael con destino a la Parroquia de San Bernabé, en Av. Nuevo León No. 22, Col. Santa Crucita, alcaldía Xochimilco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

