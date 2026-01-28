Detienen a Tres Personas por Su Probable Participación en la Masacre de Salamanca, Guanajuato

Tres personas fueron detenidas por su presunta relación con la masacre de Salamanca, Guanajuato, informó este miércoles 28 de enero la Secretaría de Seguridad y Paz de la entidad.

A los detenidos se les relaciona con el multihomicidio ocurrido el domingo pasado en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores y que dejó como saldo 11 personas muertas y 10 lesionadas.

Noticia relacioanda: Masacre en Salamanca: Revelan que Asesinato de 11 fue Por Disputa Entre el CJNG y el CSRL

En un comunicado, la dependencia estatal precisó que las detenciones derivan tanto de acciones encabezadas por la Fiscalía General de Guanajuato como por operativos realizados por la propia Secretaría de Seguridad y Paz.

"Los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme a los tiempos y etapas legales lo permitan", añadió la dependencia.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el ataque estaría relacionado con la disputa territorial que mantienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

¿Qué es el Cártel de Santa Rosa de Lima?

El CSRL es una organización fundada por Jose Antonio Yépez, alias "El Marro", que obtiene la gran mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en Guanajuato.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el conflicto entre el CSRL y el CJNG por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato "ha convertido al estado en uno de los más mortíferos de México".

Según el gobierno estadounidense, las actividades del CSRL también contribuyen a "facilitar un mercado negro de energía transfronterizo, socavan a las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos".

Historias recomendadas:

AMP