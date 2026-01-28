La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de César “N”, alias “El Botox”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del líder limonero Bernardo Bravo.

Cabe recordar que “El Botox” fue detenido el pasado 22 de enero, durante un operativo llevado a cabo en el municipio de Buenavista, en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Una vez detenido, “El Botox” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México. Ahí fue donde se le notificó que estaba acusado por el delito de homicidio calificado en agravio del líder limonero Bernardo Bravo.

Y es que de acuerdo con las investigaciones de la FGE, se pudo establecer la posible participación de César “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero, sucedido el 19 de octubre de 2025.

El "Botox" aceptó ser un líder criminal que extorsionaba a limoneros

César Alejandro N., conocido como “El Botox”, detenido en días pasado, aceptó, ante el juez federal Mario Elizondo, ser el líder del grupo criminal Blancos de Troya y dedicarse a delitos en Michoacán, principalmente extorsiones contra productores de limón.

Durante su audiencia inicial, realizada de manera remota en los juzgados federales del Altiplano, “El Botox” decidió declarar pese a que su abogado le pidió en tres ocasiones que no lo hiciera.

En su declaración, admitió extorsionar al sector limonero, pero señaló que el suyo no es el único grupo activo en la región, donde, según dijo, también operan Los J. Múgica, los Caballeros Templarios, Los Reyes, Los Viagras y el Cártel de la Virgen.

“Me considero una persona que no se está pasando con el pueblo. ¿Por qué conmigo quieren apagar la lumbre que hay en Michoacán? Yo respeto el trabajo de la gente”, expresó frente al juez federal Mario Elizondo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado que “El Botox” contaba con más de 200 hombres en su red del cártel Blancos de Troya, dedicados a tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, homicidios, elaboración de explosivos y ataques a la población para generar terror.

