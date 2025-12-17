Detienen a Integrantes de Célula Vinculada a Extorsiones contra Limoneros, en Apatzingán

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, informó que fueron detenidos tres integrantes de una célula delictiva, en Apatzingán, Michoacán.

El funcionario detalló que estos arrestos se dan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que los señalados forma parte de un grupo dedicado a ese delito contra productores de limón.

(...) autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón

Estrategia contra la extorsión

Fue en julio pasado cuando fue presentada la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada principalmente en ocho entidades que concentraban el 66% de los casos de este delito a nivel nacional.

La dependencia señaló que en estos estados se aplicará un plan prioritario para atender la problemática, con enfoque multidisciplinario y equipos especializados.

Entre los ejes operativos de esta estrategia, la secretaría explicó que se buscará generar detenciones con base en labores de inteligencia e investigación.

