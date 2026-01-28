Suspenden a Agente Involucrado en la Muerte de Renee Good en Minnesota

El agente federal Jonathan Ross fue suspendido de sus funciones en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras causar la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis el pasado 7 de enero, incidente que desató protestas masivas en diversas ciudades de Estados Unidos.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó al medio Huffpost que Ross fue colocado en licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación del caso. Sin embargo, la funcionaria no especificó la fecha exacta en que se implementó la suspensión del agente.

Muerte que generó indignación nacional

Good, de 37 años, murió a tiros el miércoles 7 de enero durante una operación del ICE en Minneapolis. El incidente provocó manifestaciones en la ciudad de Minnesota y se extendió posteriormente a Atlanta y otras localidades del país.

Los manifestantes reprocharon tanto el disparo contra la mujer como la falta de asistencia médica inmediata. Las protestas han sido promovidas principalmente por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a la política antiinmigración de Donald Trump.

Vigilancia ciudadana y tensión en Minneapolis

Más de 20,000 personas participaron en entrenamientos para convertirse en "observadores" de actividades de represión migratoria en Minnesota desde las elecciones de 2024, según Luis Argueta, portavoz de Unidos MN, organización local de derechos humanos.

"Es un papel que la gente elige asumir voluntariamente, porque eligen cuidar de sus vecinos", explicó Argueta sobre la iniciativa ciudadana.

El concejal de Minneapolis Jason Chavez, hijo de inmigrantes mexicanos, señaló la presencia de agentes federales en diversos vecindarios.

Estamos viendo mucha represión migratoria en todo Minneapolis y en todo el estado, agentes federales simplemente invadiendo nuestros vecindarios

Con información de EFE.

