Marchas HOY 29 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 29 de octubre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 5 marchas, 1 caravana, 18 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.
Marchas
Miguel Hidalgo
06:30 Horas. Habitantes del municipio de Jilotzingo, Estado de México marcharán de Av. Río San Joaquín y Av. Ingenieros Militares, Col. Lomas de Sotelo, con destino a Palacio Nacional.
Exigen una solución integral al problema de la desaparición de personas.
Gustavo A. Madero
13:00 Horas. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional marcharán de la estación Lindavista, de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con destino a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional en Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, Col. Nueva Industrial Vallejo.
Cuauhtémoc
Durante el día. ‘Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones’ marcharán del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.
Exigen la recuperación y revisión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para garantizar jubilaciones dignas y un retiro justo.
Cuauhtémoc
16:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará de la Glorieta “La Joven de Amajac” en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, con destino al Zócalo capitalino.
Solicitan un aumento salarial del 20 % para académicos y personal administrativo.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
