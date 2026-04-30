Marchas HOY 30 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 30 de abril de 2026.

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Las autoridades capitalinas esperan 20 concentraciones, dos citas agendadas, seis rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

07:00 Horas. Pensionados y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se concentrarán en el corporativo nacional de la CFE, en Paseo de la Reforma, para manifestarse contra la modificación al artículo 127 constitucional que afecta sus pensiones.

10:00 Horas. Trabajadores petroleros de la República Mexicana acudirán a la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores para exigir justicia en materia de derechos y prestaciones laborales.

10:30 Horas. El Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión se concentrará en Av. José María Izazaga y Av. José María Pino Suárez, y posteriormente se trasladará hacia Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, para exigir espacios de trabajo y la reubicación de sus puestos.

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11:00 Horas. Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo capitalino, para exigir el pago de finiquitos e intereses pendientes.

Azcapotzalco

Durante el día. El “Grupo Vascos” del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, realizará actividades dentro del plantel para conmemorar el aniversario de su organización.

Coyoacán

16:00 Horas. La comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México llevará a cabo una “olla común” en sus instalaciones, en la alcaldía Coyoacán, para celebrar a las infancias y exigir comedores subsidiados para el alumnado.

Citas agendadas

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Inversionistas defraudados por la plataforma digital Inverfox acudirán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir la devolución de sus recursos y el procesamiento legal de los responsables por fraude.

Benito Juárez

16:00 Horas. Vecinos del pueblo de Xoco se concentrarán en la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, en la alcaldía Benito Juárez, para manifestar su inconformidad por obras de construcción en la zona.

Rodadas ciclistas

20:30 Horas. El grupo Colibrí CDMX partirá de dos puntos: el Foro Hermanos Soler, en la alcaldía Benito Juárez, y el Centro de Acopio La Virgen Oficial, en la alcaldía Coyoacán, con destino a la Michoacana de Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco.

21:00 Horas. El grupo “Sin Líder” partirá de Walmart Miramontes, en la alcaldía Coyoacán, con destino al Festival Flores y Jardines 2026 en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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