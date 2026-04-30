Precios del Petróleo Superan Nuevo Máximo Histórico en Tiempos de Guerra.

El precio del crudo Brent superó brevemente los 126 dólares por barril la madrugada de este jueves 30 de abril, considerado un nuevo máximo histórico en tiempos de guerra y en cuatro años, en medio del estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

La parálisis de las negociaciones aumentó las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y un fin permanente del conflicto en Medio Oriente que inició el pasado 28 de febrero.

Asimismo, la incertidumbre exacerbó las preocupaciones de que la ofensiva escale, lo que provocaría una interrupción más prolongada del suministro de combustible desde la región del Golfo Pérsico.

La renovada aversión al riesgo se apoderó hoy de los mercados bursátiles y de bonos mundiales, en vísperas de lo que podrían ser unas reuniones complicadas del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE).

No hay una ruta clara para poner fin al conflicto. Estados Unidos ha mantenido el bloqueo de puertos iraníes mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado, lo que ha impulsado los precios del petróleo.

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Informes de este jueves que sugieren una posible escalada por parte del presidente estadounidense Donald Trump apagaron las esperanzas de un final rápido del conflicto.

El sitio web de noticias Axios citó a fuentes no especificadas que afirmaban que el presidente recibiría hoy un informe del jefe del Mando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, sobre nuevos planes para una posible acción militar contra Irán.

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¿Cómo fluctuó el aumento?

El Brent para entrega en junio subió 3.3% hasta 121.90 dólares, tras haber superado momentáneamente los 126 dólares por barril. El mismo crudo para entrega en julio aumentó 1.4% a 112.02 dólares.

El crudo de referencia en Estados Unidos avanzó 1.3% hasta 108.28 dólares por barril.

Antes de que comenzara la guerra a finales de febrero, el Brent se cotizaba alrededor de 70 dólares por barril.

El giro hacia un tono más restrictivo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo las tasas sin cambios el miércoles, supuso que los costos de financiación en el mercado de bonos siguieran siendo más elevados en Europa, mientras los inversionistas se preparaban para que el BCE y el BoE siguieran su ejemplo el jueves.

Los precios del petróleo varían dependiendo del tipo de crudo, el lugar donde se negocia y las condiciones de los contratos de futuros. Según algunas mediciones, el Brent ha alcanzado su nivel más alto desde su pico de 147.50 dólares por barril en 2008 durante la crisis financiera global.

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Con la guerra sacudiendo a los mercados mundiales, el dólar estadounidense cayó a 160.02 yenes japoneses después de haber subido más temprano este jueves a su nivel más alto en casi dos años. El miércoles había cerrado en 160.44 yenes.

El dólar ha ganado frente a otras monedas principales en parte por su condición de activo refugio para los inversionistas en tiempos de riesgo, y en parte porque las tasas de interés en Estados Unidos se han mantenido relativamente altas

Los acuerdos se ​han estancado y Washington espera que ‌Irán ‌se muestre más flexible en la mesa de negociaciones sobre cuestiones nucleares.

A los inversionistas les preocupa que un conflicto prolongado haga subir los precios en las gasolineras e incluso pueda llevar a las economías hacia la recesión.

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Con información de Agencias

ASJ