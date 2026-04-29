Precio del Petróleo se Dispara: Brent Supera los 119 Dólares, Un Nivel No Visto desde 2022

El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, se disparó este miércoles 29 de abril de 2026 por encima de los 119 dólares.

Producto de esta alza, el Brent alcanzó su nivel más elevado desde 2022, durante los primeros meses de la guerra en Ucrania.

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¿Qué está pasando con el precio del petróleo?

El temor a un bloqueo prolongado del crucial estrecho de Ormuz hacía subir el Brent un 7.58% hasta colocarse en los 119.69 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, ganaba un 7.60% hasta los 107.52 dólares.

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42 buques petroleros han sido desviados

El Comando Central de Estados Unidos informó que ya son 42 buques comerciales los que han sido desviados hasta ahora por intentar violar el bloqueo naval a Irán en el Estrecho de Ormuz.

"Son 41 petroleros que transportan 69 millones de barriles de petróleo que actualmente no pueden ser vendidos por Irán", dijo en un breve comunicado.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander on the success of the U.S. blockade against Iran: pic.twitter.com/78OL04k5cZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2026

Con información de: N+ y AFP

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