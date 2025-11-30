Marchas HOY 30 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 30 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, ocho concentraciones, cinco rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 26 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Movimiento Nacional de Militares Retirados en México. Partirán del Ángel de la Independencia con destino a Palacio Nacional.

Exigen la dignificación de los militares retirados, solicitando que reciban el mismo incremento que el personal en activo y un sistema de pensiones adecuado que contemple la inflación.

Concentraciones

Cuauhtémoc y Coyoacán

11:00 Horas. Defensores MX. Se reunirán en la Plaza de las Tres Culturas, colonia Tlatelolco.

Realizarán el "Diálogo Z por la Paz", en el que se abordarán exigencias comunes de personas preocupadas por la violencia.

11:00 Horas. Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan-Coyoacán. En el bajo puente del Estadio Azteca.

Ofrecerán una conferencia de prensa sobre las supuestas afectaciones al territorio por los proyectos para el "Mundial de Futbol 2026" en la CDMX.

13:00 Horas. Colectivo "La Comuna 4:20". Se concentrarán en el parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos", colonia Centro Histórico.

Llevarán a cabo el evento político-cultural "Reggae" para promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos para personas usuarias de cannabis.

Rodada motociclista

11:00 Horas. Alianza por la Discapacidad México Internacional. Saldrán del Monumento a la Revolución con destino a Eje 6 Sur, avenida Luis Méndez y avenida Guelatao, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

En el marco del "Día Internacional de las Personas con Discapacidad", llevarán a cabo una rodada con causa para promover los derechos humanos de las personas con discapacidad y sensibilizar a la ciudadanía sobre temas de importancia para este sector de la población.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

