Acciones Imprudentes de Trump en Venezuela Acercan a EUA a Una Guerra Costosa, Dicen Demócratas

El líder de los demócratas en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, advirtió que las acciones en Venezuela del presidente Donald Trump acercan a Estados Unidos a una nueva guerra costosa en el extranjero.

Luego de que el mandatario instara a no sobrevolar por el espacio aéreo del país sudamericano, la respuesta de la administración de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, llamó a la comunidad internacional a rechazar lo que calificó como una agresión.

Video: Trump Advierte a Aerolíneas y Pilotos por Cierre Total del Espacio Aéreo de Venezuela

Respuesta a Trump en el Senado y Cámara de Representantes

El mandatario estadounidense ha elevado el discurso en contra de Venezuela en los últimos días. A principios de esta semana señaló que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto".

"Como recordatorio, solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra", afirmó la republicana Marjorie Taylor Greene, figura de la derecha radical que rompió con su mentor Trump y anunció que renunciará a la Cámara de Representantes.

"Las acciones imprudentes del presidente Trump hacia Venezuela acercan cada vez más a Estados Unidos a una nueva guerra costosa en el extranjero", enfatizó el sábado por la noche Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado.

En los últimos días, se ha registrado una constante actividad de aviones de combate estadounidenses a unas pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios web de seguimiento de aeronaves.

República Dominicana, vecina de Venezuela, autorizó a Estados Unidos esta semana el uso de instalaciones aeroportuarias como parte de su despliegue, mientras Trinidad y Tobago, también cercana, albergó recientemente ejercicios del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

