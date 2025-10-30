Marchas HOY 30 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 30 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 1 rodada motociclista, 9 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:

10:00 Horas . Congreso de la Ciudad de México.

. 12:00 Horas. Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”.

Piden lugares de consumo regulado para las personas usuarias de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Benito Juárez

12:00 Horas. Frente contra las Desapariciones y la Violencia Generalizada en México se concentrará en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México “Plantel Del Valle” en S. Lorenzo No. 290, Col. del Valle Sur.

En el encuentro “Reflexión y conciencia de todas y todos”.

Coyoacán

13:30 Horas. Estudiantes Organizados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirán en la escultura 'Los Bigotes'.

Exigen el cumplimento total de su pliego petitorio.

Rodada motociclista

Coyoacán

09:30 Horas. Extrem Bikers rodarán del Estadio Banorte en Calzada de Tlalpan No. 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa con destino al Parque Nacional 'Los Dinamos' en Emilio Carranza No. 10, Col. La Carbonera, alcaldía La Magdalena Contreras.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

