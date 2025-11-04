Marchas HOY 4 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 4 de noviembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México se concentrará en el Foro al Aire Libre “Ágora” de Tlatelolco en Manuel González y Lerdo, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc en la undécima reunión informativa mensual, en la que se abordará la integración de las prestaciones para jubilados.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social se reunirá en la sede de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, en Av. Álvaro Obregón No. 10, Col. Roma Norte.

Realizarán una conferencia de prensa con el fin de informar a los medios sobre sus propuestas legislativas, programas de soberanía alimentaria y acciones sociales vinculadas a los derechos agrarios, indígenas y campesinos en México.

Coyoacán

14:00 Horas. Estudiantes Organizados de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco se concentrarán en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud.

En el conversatorio con una persona estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que formó parte de la Global Sumud Flotilla.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:30 Horas. Ciclistas rodarán del Monumento a la Revolución con destino al Parque Naucalli, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ