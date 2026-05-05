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Marchas HOY 5 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas HOY 5 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Manifestantes en el Zócalo de la Ciudad de México. Mayo 1, 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 5 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 1 rodada motociclista, 1 rodada ciclista y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará en:

  • 10:00 Horas. Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 11:30 Horas. Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en:

  • 10:00 Horas. Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

Family Biker’s rodarán de:

  • 19:30 Horas. Av. Central Carlos Hank González y Villa Cacama, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • 20:00 Horas. Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.
  • A un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

Los Bikers del Sol rodarán de:

  • 20:00 Horas. Escultura ‘Sol Rojo’ del Estadio Banorte
  • Con destino al Circuito de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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