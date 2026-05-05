Marchas HOY 5 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 5 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 1 rodada motociclista, 1 rodada ciclista y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará en:

10:00 Horas. Monumento a la Revolución , en Plaza de la República, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

, en Plaza de la República, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 11:30 Horas. Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en:

10:00 Horas. Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

Family Biker’s rodarán de:

19:30 Horas. Av. Central Carlos Hank González y Villa Cacama , Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. 20:00 Horas. Av. Río Consulado No. 2355 , Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza. A un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

Los Bikers del Sol rodarán de:

20:00 Horas. Escultura ‘Sol Rojo’ del Estadio Banorte

del Con destino al Circuito de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ