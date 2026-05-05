Marchas HOY 5 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 5 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 1 rodada motociclista, 1 rodada ciclista y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará en:
- 10:00 Horas. Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
- 11:30 Horas. Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en:
- 10:00 Horas. Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas motociclistas
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza
Family Biker’s rodarán de:
- 19:30 Horas. Av. Central Carlos Hank González y Villa Cacama, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.
- 20:00 Horas. Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.
- A un destino por definir.
Rodadas ciclistas
Coyoacán
Los Bikers del Sol rodarán de:
- 20:00 Horas. Escultura ‘Sol Rojo’ del Estadio Banorte
- Con destino al Circuito de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ