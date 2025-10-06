Las Concentraciones del 6 de Octubre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Movilizaciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 6 de octubre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 3 citas agendadas y 4 eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
13:00 Horas. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se reunirán en el Zócalo.
Llevarán a cabo un mitin en contra de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, donde varios elementos de dicha corporación resultaron lesionados.
12:00 Horas. Docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Acudirán a la Plaza de Santo Domingo, República de Brasil y República de Cuba, en el Centro Histórico.
Se reunirán para un espacio de diálogo y negociación, encabezado por representantes del magisterio guerrerense, trabajadores activos y jubilados; así como autoridades gubernamentales
Eventos culturales
Milpa Alta
Durante el día la 48° Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 en San Pedro Atocpan.
Tláhuac
Festividades del Santo Patrón de San Francisco de Asís en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco.
Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- Dan Nobel de Medicina 2025 a 3 Científicos por Trabajo Sobre Tolerancia Inmunitaria Periférica
- Primer Ministro de Francia Renuncia a Casi un Mes de Haber Sido Nombrado en el Cargo
- Aldo De Nigris "En Shock" Tras Ganar La Casa de Los Famosos; Comparte Premio con Abelito
Con información de N+
ASJ