Las Concentraciones del 6 de Octubre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Movilizaciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 6 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 3 citas agendadas y 4 eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

13:00 Horas. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se reunirán en el Zócalo.

Llevarán a cabo un mitin en contra de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, donde varios elementos de dicha corporación resultaron lesionados.

12:00 Horas. Docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Acudirán a la Plaza de Santo Domingo, República de Brasil y República de Cuba, en el Centro Histórico.

Se reunirán para un espacio de diálogo y negociación, encabezado por representantes del magisterio guerrerense, trabajadores activos y jubilados; así como autoridades gubernamentales

Eventos culturales

Milpa Alta

Durante el día la 48° Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 en San Pedro Atocpan.

Tláhuac

Festividades del Santo Patrón de San Francisco de Asís en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

