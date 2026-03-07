Marchas HOY 7 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 7 de marzo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 1 rodada motociclista, 8 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marcha
Miguel Hidalgo
El Ministerio Internacional por la Paz “Jesucristo es el Salvador”, Sanidad y Restauración de las Familias marchará de:
09:00 Horas. Calzada Mahatma Gandhi y Paseo de la Reforma, Col. Bosque de Chapultepec I Secc., alcaldía Miguel Hidalgo con destino al Monumento a la Revolución.
Concentraciones
Cuauhtémoc
La Caravana Ambulante por la Equidad y Dignidad se concentrará en:
14:00 Horas. Glorieta ‘La Joven de Amajac’ en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Tabacalera.
Rodadas motociclistas
Venustiano Carranza
Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán de:
20:00 Horas. Parque Recreativo ‘Francisco I. Madero’ en Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza con destino a Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo
Mujeres Ciclistas Organizadas CDMX rodarán de:
- 07:30 Horas. Kiosco de la Alameda Central en Av. Hidalgo y Dr. Mora, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- 08:15 Horas. Estela de Luz en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Secc., alcaldía Miguel Hidalgo.
Con destino al Bosque de Chapultepec III Sección.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
