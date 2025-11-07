Marchas HOY 7 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 7 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Coyoacán

11:00 Horas. La Comunidad Estudiantil de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará de la Facultad de Química de la UNAM con destino al edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, para entregar un pliego petitorio dirigido a las autoridades escolares.

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará en Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, en el evento político cultural “Pulpo Sound System”, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.

Cuauhtémoc

19:00 Horas. Ciclistas Urbanas Feministas se reunirán en Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón, Col. Roma Norte, en el evento “Bicis Blancas”, en memoria de todos los ciclistas fallecidos por hechos de tránsito en la Ciudad de México.

Rodadas motociclistas

Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc

Motociclistas rodarán de:

20:00 Horas. Monumento 'Cabeza de Juárez'.

20:50 Horas. Calle 7 y Av. Xochimilco, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

21:20 Horas. Gasolinera ubicada en Calzada de la Viga No. 44, Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino a Coyoacán en una rodada de convivencia.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

