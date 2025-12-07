Marchas HOY 7 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) reporta una agenda cargada de actividades para este domingo 7 de diciembre de 2025, con una marcha y ocho concentraciones en diversas alcaldías, además de múltiples rodadas y eventos de esparcimiento.

Ante ello se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, ya que la agenda incluye también 5 rodadas motociclistas y 6 rodadas ciclistas, las cuales no descartan afectaciones viales.

¿Qué movilizaciones habrá hoy en CDMX?

A las 09:00 horas, comenzó la "Rodada y Picnic Trans de Remembranza". El recorrido comenzó en el Monumento a la Revolución. La finalidad de la rodada es visibilizar la existencia de la transfobia y demostrar que las vidas trans son una historia de resistencia.

A las 10 horas, la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura realiza una Manifestación Nacional. El movimiento exige la reducción del 25% del cobro de peaje en casetas al sector motociclista, una iniciativa que se presentó ante la Cámara de Diputados en septiembre pasado. La manifestación se concentra en varias casetas que conectan a la CDMX, incluyendo la Autopista Pachuca-México y la Caseta de Tlalpan.

A las 10:30 horas, vecinos de Coyoacán convocan a una jornada de resistencia gráfica denominada “Posada Antimundial”. Esta concentración, que se lleva a cabo cerca del Estadio Banorte, se opone a las afectaciones que el Mundial de Fútbol de 2026 causa a las colonias aledañas. Entre las demandas se menciona la escasez de agua, fallas en el drenaje, limitación de movilidad y temas de gentrificación.

A las 12:00 horas, se organiza el V Recorrido "Orgullo y Dignidad" que sale desde el Ángel de la Independencia. Esta movilización busca promover la visibilidad y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo central es fomentar la inclusión integral que permita su reconocimiento social, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

También a las 12 horas, se espera una protesta contra la gentrificación en la Plaza del Árbol de la Noche Triste, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El colectivo exige el derecho a la vivienda y pide un freno a los procesos de gentrificación y desalojos forzados. Los participantes también manifiestan su apoyo al pueblo palestino.

A las 14:00 horas se espera una protesta donde la Red Nacional por la Vivienda lleva a cabo una acción simbólica con el lema “No es Crisis de Vivienda es Pacto Inmobiliario, ¡Queremos Posada para Todos!”. Se realiza en la alcaldía Álvaro Obregón.

Además habrá una recolección de firmas a favor de una iniciativa ciudadana en materia electoral con diferentes horarios:

Comienza a las 10:00 horas en el Parque Ecológico “Las Águilas”, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Continúa a las 12:00 horas en la Estación “Mixcoac” de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la alcaldía Benito Juárez.

Sigue a las 14:00 horas en el Bosque de Chapultepec, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Finaliza a las 16:00 horas en el Jardín Hidalgo, en la alcaldía Coyoacán

